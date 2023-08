Kolóna športových áut vyzbierala pre detských pacientov 50.000 eur

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Rekordných vyše 50.000 eur sa podarilo vyzbierať na námestiach počas charitatívneho podujatia Rally Radosti, ktoré v uplynulých dňoch prinieslo kolónu športových áut do siedmich slovenských miest. Vyzbierané financie tento rok poputujú do detskej nemocnice v Banskej Bystrici, zbierku je možné podporiť do konca septembra. TASR o tom informovali organizátori podujatia.



Kolóna približne 50 športových a superšportových vozidiel sa počas uplynulého víkendu zastavila v Bratislave, Košiciach, Poprade, Žiline, Martine, Nitre i v Banskej Bystrici. Na charitatívnom podujatí sa podarilo vyzbierať sumu 51.175,38 eura.



"Vidieť takéto autá, môcť si do nich sadnúť či stlačiť plynový pedál a nechať zarevať obrovské motory, to je pre mnohých ľudí často splnený sen a my sme radi, že im ho môžeme takto sprostredkovať," uviedol predseda občianskeho združenia Rally Radosti Peter Jakabovič.



Cieľom aktuálneho ročníka podujatia je pomôcť detským pacientom odkázaným na rehabilitačnú pomoc. Vyzbierané financie budú použité na rekonštrukciu a vybudovanie rehabilitačného priestoru v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Zbierka pokračuje až do 30. septembra, verejnosť môže prispieť na transparentný účet alebo prostredníctvom darcovskej SMS správy. Všetky potrebné informácie je možné nájsť na webovej stránke www.rallyradosti.sk.



"Na rekonštrukciu budeme síce potrebovať o niečo vyššiu sumu, ako sa podarilo vyzbierať na námestiach, no veríme, že sa nám podarí zrealizovať náš sen a pripraviť pre deti, ktoré potrebujú rehabilitácie po náročných operáciách, priestor, v ktorom sa budú cítiť dobre a bude im poskytnutá špičková starostlivosť, aby sa mohli čoskoro zaradiť späť do bežného života," dodal Jakabovič.