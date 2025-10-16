< sekcia Regióny
Kolonádový most z technických príčin dočasne uzavreli
Cieľom monitoringu je posúdiť dlhodobo zhoršený technický stav pilierov mosta. Práce prebiehajú v spolupráci so Žilinskou univerzitou.
Autor TASR
Piešťany 16. októbra (TASR) - Kolonádový most v meste Piešťany dočasne uzavreli z technických príčin. V súčasnosti prebiehajú monitorovacie a diagnostické práce. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
Cieľom monitoringu je posúdiť dlhodobo zhoršený technický stav pilierov mosta. Práce prebiehajú v spolupráci so Žilinskou univerzitou. O ďalšom postupe a možnom opätovnom sprístupnení mosta bude radnica vedieť viac po zasadnutí krízového štábu a rokovaní s odborníkmi. „Večer budeme mať viac informácií,“ uviedla hovorkyňa.
