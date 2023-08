KOLÓNY NA D1: Od Senca po Trnavu je premávka len v jednom pruhu

Bratislava 12. augusta (TASR) - Polícia vyzýva vodičov, aby zvýšili pozornosť na úseku diaľnice D1 od Senca v smere do Trnavy. Pre práce je tam premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a vznikajú kolóny. Ak je to možné, na prejazd majú využiť alternatívnu trasu.



"Z dôvodu vykonávania prác súvisiacich s vyznačovaním jazdných pruhov pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti na diaľnici D1 v úseku od Senca v smere do Trnavy evidujeme aktuálne v uvedenom úseku zhustenie premávky a vznik kolón," informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.