Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
KOLÓNY: Na D1 v smere do Bratislavy došlo k nehode

Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kra

Bratislava 29. apríla (TASR) - Na diaľnici D1 na 14. kilometri v smere do Bratislavy na úrovni odbočky na Zlaté piesky došlo v stredu ráno k nehode štyroch áut. V úseku treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Podľa doterajších informácií tu došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke štyroch motorových vozidiel, pričom v dôsledku zrážky skončilo jedno z vozidiel prevrátené na boku. Ľavý jazdný pruh v smere do Bratislavy je v súčasnosti neprejazdný,“ uviedla polícia.

Vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť pri prejazde týmto úsekom. Zároveň žiada, aby rešpektovali pokyny polície, prípadne na prejazd použili alternatívnu trasu.

