KOLÓNY PRI BRATISLAVE: Na D2 smerom do Petržalky sa zdržíte 50 minút
Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu a Lamač hlásia zdržanie 15 minút.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Na diaľnici D2 smerom do bratislavskej Petržalky sa vodiči stále zdržia 50 minút, hoci dopravnú nehodu za Mostom Lanfranconi už odstránili. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre kolóny v tomto smere priebežne uzatvára tunel Sitina. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu a Lamač hlásia zdržanie 15 minút.
