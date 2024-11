KOLÓNY: Na D2 zo Stupavy do Bratislavy sa vodiči zdržia takmer hodinu

Bratislava 5. novembra (TASR) - Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa v utorok ráno vodiči zdržia asi 50 minút. Kolóny sa tvoria aj na starej ceste. Rovnako s nimi treba počítať na viacerých úsekoch aj v hlavnom meste. Zelená vlna STVR o tom informuje na sociálnej sieti.



V Bratislave na Račianskej si vodiči počkajú 20 minút. Na Bratislavskej D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky vodiči hlásia 15-minútové zdržanie. Kolóna sa tvorí aj na Dolnozemskej ceste pri Ekonomickej univerzite smerom do centra, kde treba pre nehodu počítať s asi desať minútovým zdržaním. K nehode došlo aj na D1 pri letisku smerom do Petržalky. Zrazili sa tam tri autá a v úseku tiež hlásia zdržanie.