KOLÓNY V BRATISLAVE: Na viacerých miestach hlásia aj nehody

Bratislava 9. decembra (TASR) - Doprava na hlavných ťahoch v Bratislave je zhustená a na viacerých úsekoch hlásia vodiči aj dopravné nehody.



Zelená vlna RTVS informuje o nehode a tvoriacej sa kolóne na Rázusovom nábreží smerom na Most SNP. Nehody eviduje aj na Trnavskej ceste pri hoteli v smere do centra, na križovatke Harmincova - Lamačská smerom do centra, tam sa zrazil autobus s osobným autom. Nehody sú aj na zjazde z Kramárov smerom na Patrónku a v odbočovacom pruhu z Bajkalskej na Ružinovskú smerom k nemocnici.



Stella centrum upozorňuje vodičov na kolóny a zdržanie 25 minút na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom v Bratislave. V Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy je zdržanie desať minút. Nehodu hlási v hlavnom meste na Ivanskej ceste pred výjazdom na Galvaniho v smere od nákupného centra.



Vodiči prostredníctvom dopravných aplikácií upozorňujú na nehodu na Einsteinovej ulici smerom na Most Lafranconi, kde hlásia aj zhustenú premávku.