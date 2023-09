KOLÓNY V BRATISLAVE: Premávku komplikujú viaceré nehody

Bratislava 5. septembra (TASR) - V utorok ráno komplikujú dopravu v hlavnom meste viaceré nehody. Zelená vlna RTVS informuje o nehode na bratislavskej D1 na km 7,5 smerom na Prístavný most, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je pravý pruh.



Ďalšia nehoda je na Odborárskej smerom na Vajnorskú. Zrazil sa motorkár s dodávkou, úsek je ťažko prejazdný. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Polícia vyzýva vodičov, aby v úseku zvýšili opatrnosť.



"Podľa doterajších informácií vodič motocykla utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do bratislavskej nemocnice. Alkohol u vodičov na mieste zistený nebol," povedala.



Vodiči sa pre nehodu zdržia aj na Karloveskej smerom do centra.



Pätnásťminútová kolóna je na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. Hodinové zdržanie pre nehodu je na vjazde do Bratislavy po D1 smerom zo Senca. Informovalo o tom Stella centrum na svojom webe. Desaťminútové zdržanie je na Račianskej ulici a 15-minútové zdržanie na D2 smerom na Stupavu.