KOLÓNY V BRATISLAVE: V meste meškajú spoje hromadnej dopravy

Bratislava 12. decembra (TASR) - V Bratislave vo štvrtok večer meškajú spoje mestskej hromadnej dopravy a tvoria sa kolóny. V západnej časti mesta Dopravný podnik Bratislava (DPB) uvádza meškanie do 20 minút a v centre do 25 minút. V Petržalke podľa informácií na sociálnej sieti spoje meškajú do 30 minút, na Slovnaftskej a vo Vajnoroch do 35 minút a v Rači, Vrakuni a na Dolných honoch môže meškanie dosiahnuť až 50 minút.



Nehodu podľa informácií Stella centra odstraňujú na križovatke ulíc Košická a Prievozská. Kolóny sa tvoria na Einsteinovej v smere na Prístavný most, kde vodiči hlásia zdržanie do 20 minút, na Ulici Svornosti v smere od centra, kde treba rátať so zdržaním do 25 minút a na D1 pred vjazdom do Bratislavy v smere od Senca, konkrétne pred Prístavným mostom, kde je zdržanie do 15 minút. Na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove môže byť zdržanie do 35 minút. Zelená vlna informuje aj o kolóne so zdržaním 15 minút na Šancovej v smere na Pražskú ulicu.



V hlavnom meste aj na väčšine územia Slovenska je podľa Slovenskej správy ciest vo štvrtok večer mokrá alebo vlhká vozovka.