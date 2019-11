KOLÓNY V BRATISLAVE:Hustá premávka v meste, hodinové rady,mešká aj MHD

Bratislava 13. novembra (TASR) - V Bratislave pre zlé počasie a množstvo dopravných nehôd po celom meste dochádza k mimoriadne vysokým meškaniam autobusov a trolejbusov MHD. Včas premávajú len električky. TASR o tom informoval Dopravný podnik Bratislava (DPB) s tým, že niektoré linky meškajú aj viac ako hodinu. Zelená vlna RTVS upozorňuje na kolóny v Bratislave, v ktorých sa vodiči zdržia od desiatich až do 50 minút.



Linky MHD, ktoré nemajú značnú časť trasy vedenú po vyhradených bus pruhoch, meškajú aj viac ako 60 minút. "Vodiči DPB zároveň na konečných zastávkach musia čerpať povinné zákonné prestávky, pre ktoré nemôžu pokračovať v ceste. Do terénu sme vyslali všetky záložné vozidlá, ktorými sa snažíme nahradiť chýbajúce spoje," spresnil manažér PR a marketingu Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Žarnovický. Väčšina autobusov a ani trolejbusov nejazdí podľa cestovných poriadkov.



Do Vrakune nie sú aktuálne využiteľné ani vlaky S70 - pre nehodu je v tejto časti zastavená železničná doprava. "Linka 901 pre vysoké meškanie vynechala odchod o 17.20 spod Mosta SNP. Mimoriadne vypravíme spoj o 18.30 a o 18.47 h z Hainburgu," podotkol Žarnovický.