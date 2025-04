Kolóny v Poprade: Tvoria sa pre uzatvorenie mosta pri nemocnici

Poprad 29. apríla (TASR) - Od utorkového rána je uzatvorený most na ceste I/18 v Poprade smerom do Hozelca. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje vodičov na možnosť vytvárania kolón vo viacerých častiach mesta. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že obmedzenie potrvá do 18. mája.



Dopravné obmedzenie súvisí s realizáciou dočasného podopretia mostného objektu ponad železničnú trať. „Počas realizácie predmetnej stavby dôjde k uzávere cesty I/18 v km 147,700 na moste M4815 v úseku od svetelnej križovatky s miestnou cestou na ulici Ludvíka Svobodu pri nemocnici po odbočku k areálu spoločnosti DOVE,“ konkretizovala Ligdayová.



Obchádzková trasa bude vyznačená od mimoúrovňovej križovatky cesty I/18 s cestou I/66 smerom na kruhový objazd, ďalej smerom po ulici Štefánikovej na Kežmarok a na svetelnej križovatke s cestou III/3076 na Kukučínovej ulici vpravo smerom do miestnej časti Stráže. Obchádzka vedie aj po novej prepojovacej komunikácií pri Husom potoku na Levočskú ulicu a späť na cestu I/18 a rovnako tak aj v opačnom smere.



„Vzhľadom na uzáveru mosta dôjde k zhusteniu dopravy a tvorbe dopravnej zápchy aj v ostatných častiach Popradu, hlavne v križovatke cesty I/66 s cestou III/3076 na Kukučínovej pri supermarkete Lidl,“ upozornila Ligdayová. Polícia v tejto súvislosti žiada všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť, trpezlivosť a sledovanie dočasného dopravné značenia. Zároveň vyzýva na dôsledné dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.