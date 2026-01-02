Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KOLÓNY: Vodiči na Liptove sa na cestách zdržali aj vyše hodiny

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V úseku z Ružomberka do Kraľovian bolo v najfrekventovanejšom čase zdržanie až dve hodiny.

Autor TASR
Ružomberok 2. januára (TASR) - Vodiči v niektorých úsekoch na Liptove sa počas piatka zdržali v kolónach aj vyše hodiny. Pre hustú premávku sa tvorili kolóny na ceste I/18 v úsekoch od Ivachnovej na Ružomberok a od Ružomberka po Turany - výjazd na diaľnicu D1. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Počas celého dňa situáciu monitorovali a riadili premávku hliadky Policajného zboru,“ uviedla Kocková. Podľa informácií Zelenej vlny STVR stáli vodiči na trase z Ivachnovej do Ružomberka v kolóne už na konci diaľnice D1. V úseku z Ružomberka do Kraľovian bolo v najfrekventovanejšom čase zdržanie až dve hodiny.
