Komárňanská nemocnica reguluje vstup pacientov do areálu

Komárno 25. marca (TASR) – Nemocnica v Komárne začala regulovať ľudí, ktorí do nej vstupujú. Pred vchodom už stojí takzvaná triáž, teda roztrieďovací stan. Doň sú nasmerovaní všetci pacienti, ktorí chcú vstúpiť do nemocničného areálu.



Na mieste prvého kontaktu sa nachádza zdravotnícky pracovník, ktorý návštevníkom zmeria teplotu, dôsledne sa informuje o cestovateľskej a epidemiologickej anamnéze. "Pacient zároveň vypíše prehlásenie. V prípade, že by mohol byť podozrivý na ochorenie COVID-19, náš zdravotnícky personál zabezpečí odklon osoby do určených priestorov na zabezpečenie jeho izolácie. Všetky tieto opatrenia sú v súlade s odporučením Úradu verejného zdravotníctva SR a bez nich nie je možné pacienta v nemocnici ošetriť," vysvetlila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo Jana Ondrišová.



Miesto prvého kontaktu je podľa jej slov opatrením, ktoré zabezpečuje bezpečnosť personálu nemocnice, reguluje pohyb návštevníkov po nemocnici a minimalizuje kontakt medzi jednotlivými pacientmi. "Pri prechode miestom prvého kontaktu informujeme lekára alebo sestru na urgentnom príjme a zároveň sa zisťuje konkrétny dôvod ťažkostí, pre ktoré sa rozhodol navštíviť nemocnicu. Pacient je následne smerovaný na kontaktné miesto v areáli nemocnice, kde príslušný lekár rozhodne na základe cestovateľskej anamnézy a klinického stavu, ako sa bude ďalej postupovať," povedala Ondrišová. Ako pripomenula, Nemocnica Komárno zatiaľ nezaznamenala žiadny pozitívny prípad pacienta s novým koronavírusom.