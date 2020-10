Komárňanská radnica chce zmodernizovať termálne kúpalisko

Na snímke kúpalisko v Komárne 11. augusta 2020, archívne foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Komárno 17. októbra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje modernizáciu tamojšieho termálneho kúpaliska. Spočívať bude predovšetkým v prestavbe hlavnej budovy kúpaliska, ktorej výsledkom by malo byť vytvorenie malého moderného mestského kúpeľa. Jeho štúdiu predstavil architekt Ladislav Vikartovský, podľa ktorého by kúpalisko v ideálnom prípade mohlo byť otvorené o dva a pol až tri roky.povedal.Podľa primátora Komárna Bélu Keszegha zastupiteľstvo odsúhlasilo rozpočet 120.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. Celkové náklady na modernizáciu kúpaliska odhaduje primátor na 4 milióny eur, zatiaľ nie je jasné, z akých zdrojov by ju mesto financovalo.Podľa Vikartovského je kúpalisko v súčasnosti priestorovo a dispozične poddimenzované. Vodná plocha vnútorných bazénov je 180 metrov štvorcových, čo predstavuje 60 osôb. Denná kapacita kúpaliska je 180 ľudí, ročná návštevnosť dosahuje 66.000 až 73.000 návštevníkov. Hlavná budova kúpaliska má zastavanú plochu 1300 metrov štvorcových, jedno podzemné a dve nadzemné podlažia. Poschodie je dlhodobo nevyužité a schátrané.Rekonštrukcia hlavnej budovy bude súčasne znamenať aj zvýšenie jej kapacity, rozšírenie bazénových hál, pribudnú nové bazény.povedal Vikartovský. V objekte by vznikol aj saunový svet s piatimi saunami a ďalšími vodnými relaxačnými prvkami. Na poschodí je možnosť na dobudovanie ďalších plôch, ako sú priestory pre zázemie personálu, priestory pre relaxačné a liečebné účely a ďalšie služby ako masáže, manikúra, pedikúra. V pravom krídle budovy je zámer vytvoriť menšiu telocvičňu pre skupinové športy, jogu či tanečné športy.Celková navrhovaná kapacita bazénovej haly so štyrmi bazénmi by mala 382 metrov štvorcových, čo je 128 osôb, saunový svet s piatimi saunami by bol určený pre zhruba 30 osôb. Celková zastavaná plocha prvého nadzemného podlažia by dosiahla 2170 metrov štvorcových, z toho rekonštruovaná časť by bola 1300 metrov štvorcových a pristavaná časť 870 metrov štvorcových. Zrekonštruovaná časť druhého nadzemného podlažia by predstavovala 535 metrov štvorcových, plocha pristavanej časti dosiahne 713 metrov štvorcových. Celková podlažná plocha obidvoch podlaží je 3418 metrov štvorcových.skonštatoval architekt.