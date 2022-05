Aktivita kliešťov v Komárne na prelome apríla a mája výrazne stúpla

Komárno 10. mája (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenal na prelome apríla a mája významný nárast aktivity kliešťov. RÚVZ ich výskyt pravidelne monitoruje vo viacerých lokalitách na juhu Slovenska.



V priebehu apríla a mája bola zaznamenaná stredná alebo vysoká aktivita kliešťov v desiatich sledovaných lokalitách. „Na jednej bola aktivita kliešťov extrémne vysoká,“ uviedol Martin Sojka z RÚVZ v Komárne.



Najväčší výskyt kliešťov bol zaznamenaný v rekreačnom areáli Martovce, kde bolo počas monitoringu zachytených 124 kliešťov. Na druhom mieste bola lokalita Kameničná – Konkoly so 47 kliešťami. Ich vysoký výskyt bol zaznamenaný aj v Moči, na štrkovisku v Marcelovej a Veľkolélskom ostrove. Najnižšia aktivita kliešťov bola zistená v lokalite Hurbanovo-Bohatá.



RÚVZ vykonáva zber kliešťov metódou vlajkovania. „Používa sa na to biely flanel. Ním sa prechádza po povrchu lokality, ktorý pracovníci monitorujú. Keď sa o kliešťa v tráve obtrie flanel, reflexívne sa naň prichytí. Na bielej látke sú potom kliešte dobre viditeľné, takže ich rýchlo zbadáme, pozbierame a spočítame,” vysvetlil Sojka.



Zozbierané kliešte pracovníci RÚVZ vyšetrujú metódou real-time PCR na prítomnosť baktérií spôsobujúcich lymskú boreliózu. V tomto roku sa začína aj s testovaním na prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. „V roku 2022 sa prvý monitoring vykonal vo februári a už takto skoro boli pozorované viaceré lokality so zvýšenou aktivitou kliešťov. Výsledky marcového monitoringu už poukázali na ich vysokú aktivitu. Na prelome apríla a mája už evidujeme významný nárast aktivity kliešťov,“ uviedol RÚVZ.