Komárno chce obnovou svojich budov zvyšovať energetickú efektivitu
Autor TASR
Komárno 9. marca (TASR) - Kľúčovou témou mesta Komárno sa v posledných rokoch stala energetická efektivita. Vyžiadal si ju najmä extrémny nárast cien, ktorý prišiel po pandémii a energetickej kríze. Mesto zareagovalo radikálnou obnovou svojich budov a infraštruktúry, skonštatoval primátor Béla Keszegh.
V uplynulom období samospráva masívne investovala do zatepľovania a výmeny okien na budovách patriacich mestu. Investície v hodnote tri milióny eur smerovali do historickej budovy na Pohraničnej ulici, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Ďalších 1,3 milióna eur si vyžiadala rekonštrukcia budovy na Ulici práce a 280.000 eur mesto investovalo do mestskej budovy centra voľného času.
Výmena kotlov na mestskom úrade si vyžiadala 80.000 eur. Táto investícia sa okamžite prejavila, keď priniesla takmer 40-percentnú úsporu energií. Do nevyhnutnej klimatizácie budov radnica investovala 25.000 eur. Túto investíciu kompenzovala rozširovaním solárnych panelov. „Týmto spôsobom si objekty dokážu vyrobiť väčšie množstvo vlastnej elektriny a pokryť tak vlastné potreby,“ povedal primátor.
Ukážkovým príkladom energetickej sebestačnosti je zrekonštruovaná lodenica, v ktorej sídli kajakárske centrum. Tento športový komplex využíva tepelné čerpadlá, solárne panely a plnú rekuperáciu, ktorá dokáže získať späť teplo zo vzduchu a vody. Realizáciou týchto zariadení sa lodenica zaradila k najmodernejším športovým centrám na Slovensku.
