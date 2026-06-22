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Komárno chce rozšíriť podporu dopravy aj na žiakov špeciálnych škôl
Aktuálne je mestská hromadná doprava v Komárne bezplatná.
Autor TASR
Komárno 22. júna (TASR) - Mesto Komárno chce rozšíriť podporu dopravy z okrajových častí mesta aj na žiakov špeciálnych škôl. Urobiť tak chce napriek tomu, že tieto školy nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Potvrdil to primátor Béla Keszegh.
Aktuálne je mestská hromadná doprava v Komárne bezplatná. Mesto zároveň prispieva na cestovné náklady žiakov dochádzajúcich z niektorých mestských častí. Zámerom samosprávy je, aby každé dieťa malo prístup k vzdelávacím príležitostiam.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytnutí finančného príspevku na úhradu rozdielu cestovných nákladov na dopravu detí a žiakov z mestských častí Kava, Lándor a Ďulov Dvor do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Nitre budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Návrh bol vypracovaný na základe podnetu riaditeľky Špeciálnej základnej školy v Komárne, ktorá požiadala mesto Komárno o finančnú pomoc pri úhrade cestovných nákladov detí a žiakov dochádzajúcich z mestských častí. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú podľa nej nútení pravidelne zabezpečovať dopravu detí do škôl mimo miesta ich bydliska, pričom náklady na dopravu predstavujú významnú finančnú záťaž pre rodiny.
Mesto Komárno v rámci svojich samosprávnych kompetencií a starostlivosti o potreby svojich obyvateľov považuje za opodstatnené podporiť rodiny s deťmi formou príspevku na úhradu rozdielu cestovných nákladov, skonštatoval primátor.
Príspevok bude poskytovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Komárno a jeho výška bude závislá od skutočnej dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy a od preukázaných cestovných nákladov. Prijatie všeobecne záväzného nariadenia bude mať pozitívny sociálny vplyv na rodiny s deťmi z mestských častí Kava, Lándor a Ďulov Dvor a prispeje k podpore pravidelnej školskej dochádzky detí a žiakov.
Aktuálne je mestská hromadná doprava v Komárne bezplatná. Mesto zároveň prispieva na cestovné náklady žiakov dochádzajúcich z niektorých mestských častí. Zámerom samosprávy je, aby každé dieťa malo prístup k vzdelávacím príležitostiam.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o poskytnutí finančného príspevku na úhradu rozdielu cestovných nákladov na dopravu detí a žiakov z mestských častí Kava, Lándor a Ďulov Dvor do škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Nitre budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Návrh bol vypracovaný na základe podnetu riaditeľky Špeciálnej základnej školy v Komárne, ktorá požiadala mesto Komárno o finančnú pomoc pri úhrade cestovných nákladov detí a žiakov dochádzajúcich z mestských častí. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú podľa nej nútení pravidelne zabezpečovať dopravu detí do škôl mimo miesta ich bydliska, pričom náklady na dopravu predstavujú významnú finančnú záťaž pre rodiny.
Mesto Komárno v rámci svojich samosprávnych kompetencií a starostlivosti o potreby svojich obyvateľov považuje za opodstatnené podporiť rodiny s deťmi formou príspevku na úhradu rozdielu cestovných nákladov, skonštatoval primátor.
Príspevok bude poskytovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta Komárno a jeho výška bude závislá od skutočnej dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy a od preukázaných cestovných nákladov. Prijatie všeobecne záväzného nariadenia bude mať pozitívny sociálny vplyv na rodiny s deťmi z mestských častí Kava, Lándor a Ďulov Dvor a prispeje k podpore pravidelnej školskej dochádzky detí a žiakov.