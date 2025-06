Komárno chce využiť umelú inteligenciu na titulkovanie prenosov

Komárno 26. júna (TASR) - Mesto Komárno plánuje využívať umelú inteligenciu na zabezpečenie vysielania priamych prenosov zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dôvodom je skutočnosť, že samospráva nemôže vysielať priame prenosy zo zasadnutia, pokiaľ nemá zabezpečený úplný preklad do štátneho jazyka, potvrdila radnica.



V meste sa koná vo štvrtok 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne. Radnica upozornila, že priamy prenos z tohto zasadnutia nebude dostupný na doterajšom kanáli. „V reakcii na sťažnosť obyvateľov príslušný odbor ministerstva kultúry listom oslovil mesto Komárno. Uviedol v ňom, že zasadnutie bude možné vysielať len v prípade, že bude zabezpečený úplný preklad do štátneho jazyka,“ informoval magistrát. Zasadnutia zastupiteľstva v národnostne zmiešanom meste pravidelne prebiehajú dvojjazyčne, časť poslancov uprednostňuje slovenský, časť maďarský jazyk.



Mesto v súčasnosti z technických a finančných dôvodov nedokáže preklad urobiť. Hľadá však technické riešenia, ktoré by umožnili vysielanie s prekladom. Prípustné sú však len také preklady, ktoré nespôsobia prípadné nedorozumenia z nepresností, upozornila radnica.



Vysielania priamych prenosov zo zasadnutí nie sú povinné, mesto napriek tomu považuje za dôležité poskytovať informácie a prístup k informáciám aj takýmto spôsobom. Dočasné riešenie ponúkol poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý navrhol sprístupnenie vysielania na súkromnom kanáli v obvyklej podobe. Ďalší poslanec prisľúbil pomoc a hľadanie riešenia s titulkovaním pomocou umelej inteligencie.