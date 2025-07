Komárno daruje žiakom súpravu zošitov, na obale budú symboly mesta

Komárno 3. júla (TASR) - Žiaci v Komárne vo veku do 15 rokov dostanú na budúci školský rok od mesta súpravu zošitov zdarma. Ako uviedla radnica, tento krok je súčasťou prorodinných opatrení samosprávy a jeho cieľom je odbremeniť rodiny s deťmi od finančnej záťaže pri nástupe do školy.



Zošity dostanú žiaci mestských i cirkevných základných škôl a osemročných gymnázií. „Dôležitou pridanou hodnotou je, že na obaloch zošitov budú zobrazené symboly a osobnosti mesta i zaujímavé myšlienky o Komárne. Týmto spôsobom by sme chceli posilniť pocit lokálpatriotizmu, miestnu identitu a komunitné myslenie,“ priblížil mestský úrad.



Ako doplnil, pre každú školu bude vyrobená maďarská aj slovenská verzia zošitov a do procesu ich tvorby budú zapojení aj učitelia škôl. „Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schválili na tento účel 13.000 eur. Samospráva plánuje v blízkej budúcnosti prijať ďalšie opatrenia na podporu zakladania rodín v rámci prorodinného programu. Jednou z priorít je zlepšenie prístupu k vzdelávaniu pre všetky deti,“ dodala radnica.