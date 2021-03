Do komárňanskej nemocnice sa bude dať dostať len cez hlavný vchod

Komárno 18. marca (TASR) – Nemocnica Agel Komárno z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie prijala nové organizačné opatrenie. Od pondelka (22. 3.) bude možné dostať sa do nemocnice len cez hlavný vchod na Mederčskej ulici. Podľa riaditeľa nemocnice Miroslava Jašku chce nemocnica dôsledne dbať na dodržiavanie protiepidemických opatrení u všetkých občanov, ktorí prichádzajú do nemocnice, či už na testovanie alebo očkovanie.



Nemocnica má podľa Jašku veľmi dobre zorganizovaný systém vakcinácie vo vakcinačnom centre, ako aj činnosť v rámci mobilného odberového miesta na antigénové i PCR testy. „Z uvedeného dôvodu je v areáli nemocnice výrazne zvýšený počet ľudí, čo nemocnica bez problémov zvládne, musí však vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu mať pohyb osôb v nemocnici pod kontrolou. Práve pre ochranu pacientov, zdravotníkov aj všetkých, ktorí sa k nám prichádzajú očkovať alebo testovať, bude možné vstúpiť do areálu nemocnice len z hlavného, kontrolovaného vchodu,“ zdôvodnil rozhodnutie vedenia nemocnice riaditeľ. Zadný vchod z ulice Malá Jarková sa z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie uzatvorí a bude na ňom uverejnený oznam, že do nemocnice sa dá dostať len cez hlavný vchod.



Nemocnica má aktuálne situáciu vo vývoji pandémie pod kontrolou. „Najmä z pohľadu počtu infikovaných zdravotníkov je výrazne lepšia. K dnešnému dňu máme deväť zdravotníkov s novým koronavírusom, ďalších sedem je v karanténe,“ potvrdil Jaška. Zdravotnú starostlivosť si naďalej vyžaduje 38 pacientov s novým koronavírusom na bežných lôžkach a štyria na pľúcnej ventilácii. Okrem toho je v nemocnici hospitalizovaných 141 pacientov s diagnózami nesúvisiacimi s ochorením COVID-19.