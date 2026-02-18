Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Gymnázium Hansa Selyeho prešlo rekonštrukciou za 270.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Súčasťou prác bolo aj vybudovanie výťahu.

Autor TASR
Komárno 18. februára (TASR) - Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne prešlo rozsiahlymi rekonštrukčnými úpravami. Rekonštrukcia v hodnote takmer 270.000 eur bola financovaná z vlastných finančných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja, informovala krajská samospráva.

Súčasťou prác bolo vybudovanie výťahu, inštalácia osobnej hydraulickej plošiny medzi prvým a tretím nadzemným podlažím a vytvorenie nových hygienických priestorov pre imobilné osoby na prvých dvoch podlažiach. Po prestavbe vzniklo prostredie bez bariér, v ktorom sa môžu plnohodnotne vzdelávať aj žiaci so zdravotným znevýhodnením či zníženou pohyblivosťou.
