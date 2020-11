Komárno hľadá ľudí, ktorí v prípade potreby pomôžu so zimnou údržbou

Komárno 23. novembra (TASR) – Mesto Komárno hľadá brigádnikov, ktorí by mu v prípade potreby pomohli so zimnou údržbou komunikácií. Radnica má v súčasnosti v správe viac ako 67 kilometrov chodníkov.



Mestský úrad sa preto obrátil na obyvateľov Komárna, ktorí by mali záujem privyrobiť si príležitostnou brigádou. „Hľadáme aktívnych ľudí, ktorí pomôžu s čistením chodníkov od snehu. S tými, ktorí sú ochotní v prípade potreby odhadzovať sneh, mesto podpíše dohodu, na základe ktorej im vyplatí päť eur za hodinu,“ informoval magistrát.



Aj napriek tomu, že zodpovednosť za zimnú údržbu na mestských komunikáciách má radnica, magistrát vyzval verejnosť, aby mestu v prípade potreby pomohli aj dobrovoľnou prácou. „Ak budú majitelia nehnuteľností a obyvatelia priľahlých domov odhŕňať sneh a odstraňovať ľad z chodníkov tak, ako po iné roky, budeme im vďační. Spoločne tak prispejeme k bezpečnosti a zníženiu počtu úrazov,“ uvádza mestský úrad vo svojej výzve.