Komárno otvorilo šesť základných a 11 materských škôl

Komárno 9. februára (TASR) - Do základných škôl (ZŠ) v Komárne nastúpili od pondelka 8. februára približne tri štvrtiny žiakov. Prezenčné vyučovanie spustilo šesť základných škôl. Celkovo sa do ich tried vrátilo 642 žiakov prvého stupňa ZŠ.



V Komárne otvorili aj materské školy (MŠ). Ako oznámila radnica, z 12 mestských škôlok prijíma deti 11. „Jedna je momentálne zatvorená. Celkovo chodí do MŠ 367 detí, čo predstavuje 50 percent z celkového počtu,“ informoval magistrát.



Samospráva pokračovala aj tento týždeň v cielenom testovaní zamestnancov úradov i mestských spoločností, s testovaním pomáhala aj v dvoch komárňanských firmách. „V pondelok 8. februára boli len dvaja pozitívni zo 717 otestovaných osôb, čo predstavuje mieru pozitivity 0,28 percenta,“ uviedol mestský úrad.