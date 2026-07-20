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Komárno rozšírilo pamätnú tabuľu venovanú Bénimu Egressymu
Úspešne pôsobil ako herec a významná bola aj jeho práca redaktora a prekladateľa.
Autor TASR
Komárno 20. júla (TASR) - Mesto Komárno rozšírilo pamätnú tabuľu venovanú Bénimu Egressymu. Pri príležitosti 175. výročia jeho úmrtia pribudol na pôvodnej pamätnej tabuli portrét autora Klapkovho pochodu a umelecké stvárnenie trikolóry mesta, informovala radnica.
Pamätná tabuľa bola na podnet Jókaiho kultúrneho spolku odhalená pred 20 rokmi na Jazernej ulici na mieste, kde Egressy skomponoval Klapkov pochod. Pod pamätnú tabuľu bol umiestnený aj QR kód, prostredníctvom ktorého sa Egressy vďaka umelej inteligencii prihovára okoloidúcim.
Nový portrét vytvorila výtvarníčka Emöke Szilva, ktorá pri jeho spracovaní vychádzala z dobových historických prameňov. Skladateľa zobrazila v období, keď vzniklo jeho najslávnejšie dielo, ktoré obyvatelia Komárna dodnes považujú na neoficiálnu hymnu mesta.
Primátor Béla Keszegh pripomenul, že Béni Egressy bol mimoriadne všestranným umelcom, ktorého tvorba dlhé roky nebola dostatočne oceňovaná. V uplynulých desaťročiach v Komárne pribudlo viacero iniciatív, ktoré pripomínajú jeho odkaz. Jedným zo symbolov je husár na veži radnice, ktorý od roku 1998 každú hodinu zahrá Klapkov pochod.
Historička Tímea Szabó Csekei poukázala na to, že skladateľ sa nepreslávil iba zhudobnením Klapkovho pochodu a básne Szózat, ale napísal aj libreto k viacerým operám Ferenca Erkela. Úspešne pôsobil ako herec a významná bola aj jeho práca redaktora a prekladateľa.
Pamätná tabuľa bola na podnet Jókaiho kultúrneho spolku odhalená pred 20 rokmi na Jazernej ulici na mieste, kde Egressy skomponoval Klapkov pochod. Pod pamätnú tabuľu bol umiestnený aj QR kód, prostredníctvom ktorého sa Egressy vďaka umelej inteligencii prihovára okoloidúcim.
Nový portrét vytvorila výtvarníčka Emöke Szilva, ktorá pri jeho spracovaní vychádzala z dobových historických prameňov. Skladateľa zobrazila v období, keď vzniklo jeho najslávnejšie dielo, ktoré obyvatelia Komárna dodnes považujú na neoficiálnu hymnu mesta.
Primátor Béla Keszegh pripomenul, že Béni Egressy bol mimoriadne všestranným umelcom, ktorého tvorba dlhé roky nebola dostatočne oceňovaná. V uplynulých desaťročiach v Komárne pribudlo viacero iniciatív, ktoré pripomínajú jeho odkaz. Jedným zo symbolov je husár na veži radnice, ktorý od roku 1998 každú hodinu zahrá Klapkov pochod.
Historička Tímea Szabó Csekei poukázala na to, že skladateľ sa nepreslávil iba zhudobnením Klapkovho pochodu a básne Szózat, ale napísal aj libreto k viacerým operám Ferenca Erkela. Úspešne pôsobil ako herec a významná bola aj jeho práca redaktora a prekladateľa.