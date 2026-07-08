< sekcia Regióny
Komárno ukončilo tretiu etapu rekonštrukcie Zichyho paláca
Súčasťou prác bola obnova vonkajšej fasády, reštaurovanie kovových prvkov terás a okien, ako aj rekonštrukcia šindľovej strechy bašty na strane radnice.
Autor TASR
Komárno 8. júla (TASR) - Mesto Komárno ukončilo tretiu etapu rekonštrukcie Zichyho paláca. Obnovou prešla fasáda orientovaná na Klapkovo námestie, ako aj bašta zo strany radnice. Práce pod vedením reštaurátora Andreja Csütörtökiho boli financované z rozpočtu mesta Komárno sumou 330.000 eur, informovala radnica.
Súčasťou prác bola obnova vonkajšej fasády, reštaurovanie kovových prvkov terás a okien, ako aj rekonštrukcia šindľovej strechy bašty na strane radnice.
V predchádzajúcich dvoch etapách obnovy paláca bola zrekonštruovaná časť strešnej konštrukcie budovy a následne fasáda orientovaná smerom k súsošiu Najsvätejšej Trojice.
V priestoroch paláca sídli Podunajské múzeum v Komárne, kde budú rekonštrukčné práce pokračovať aj v najbližšom období. Na základe dohody medzi mestom Komárno a Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) sa zrealizuje investícia zameraná na modernizáciu vykurovacieho systému a rozšírenie chladiaceho systému budovy.
V rámci tejto investície uhradí NSK jednorazovo desaťročné nájomné za priestory múzea v hodnote 150.000 eur. Prostriedky budú použité na financovanie projektu, potvrdil magistrát. Práce by mali byť dokončené v septembri.
Zichyho palác je najväčšou budovou na Klapkovom námestí. Postaviť ho dal rod Zichyovcov v 17. storočí. Pri jeho výstavbe bola do objektu začlenená aj stredoveká štvorhranná veža. V pôvodnej podobe stál palác do roku 1763, keď 28. júna Komárno zasiahlo ničivé zemetrasenie, ktoré budovu vážne poškodilo.
Súčasná podoba paláca vznikla v roku 1775. Objekt bol prestavaný pre grófa Františka Zichyho v klasicistickom štýle. Po prestavbe sa palác stal dejiskom prvých divadelných predstavení v Komárne. Divadelným účelom slúžil do roku 1827, keď bol prestavaný na židovskú synagógu.
Rodina Zichyovcov vlastnila palác do roku 1844. Neskôr ho odkúpila rodina Weissovcov, ktorá rozšírila krídlo budovy smerom k radnici. Na konci prvej svetovej vojny sa vlastníkom stal Mór Klein. Po vojne prešla budova do štátneho vlastníctva, pričom sa naďalej využívala na nájomné bývanie a obchodné priestory.
V roku 1983 bola v krídle pri radnici zriadená reprezentatívna sobášna sieň. Na poschodí našli svoje miesto stále expozície Podunajského múzea v Komárne venované dejinám mesta, ako aj pamiatke Móra Jókaiho a Franza Lehára.
Súčasťou prác bola obnova vonkajšej fasády, reštaurovanie kovových prvkov terás a okien, ako aj rekonštrukcia šindľovej strechy bašty na strane radnice.
V predchádzajúcich dvoch etapách obnovy paláca bola zrekonštruovaná časť strešnej konštrukcie budovy a následne fasáda orientovaná smerom k súsošiu Najsvätejšej Trojice.
V priestoroch paláca sídli Podunajské múzeum v Komárne, kde budú rekonštrukčné práce pokračovať aj v najbližšom období. Na základe dohody medzi mestom Komárno a Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) sa zrealizuje investícia zameraná na modernizáciu vykurovacieho systému a rozšírenie chladiaceho systému budovy.
V rámci tejto investície uhradí NSK jednorazovo desaťročné nájomné za priestory múzea v hodnote 150.000 eur. Prostriedky budú použité na financovanie projektu, potvrdil magistrát. Práce by mali byť dokončené v septembri.
Zichyho palác je najväčšou budovou na Klapkovom námestí. Postaviť ho dal rod Zichyovcov v 17. storočí. Pri jeho výstavbe bola do objektu začlenená aj stredoveká štvorhranná veža. V pôvodnej podobe stál palác do roku 1763, keď 28. júna Komárno zasiahlo ničivé zemetrasenie, ktoré budovu vážne poškodilo.
Súčasná podoba paláca vznikla v roku 1775. Objekt bol prestavaný pre grófa Františka Zichyho v klasicistickom štýle. Po prestavbe sa palác stal dejiskom prvých divadelných predstavení v Komárne. Divadelným účelom slúžil do roku 1827, keď bol prestavaný na židovskú synagógu.
Rodina Zichyovcov vlastnila palác do roku 1844. Neskôr ho odkúpila rodina Weissovcov, ktorá rozšírila krídlo budovy smerom k radnici. Na konci prvej svetovej vojny sa vlastníkom stal Mór Klein. Po vojne prešla budova do štátneho vlastníctva, pričom sa naďalej využívala na nájomné bývanie a obchodné priestory.
V roku 1983 bola v krídle pri radnici zriadená reprezentatívna sobášna sieň. Na poschodí našli svoje miesto stále expozície Podunajského múzea v Komárne venované dejinám mesta, ako aj pamiatke Móra Jókaiho a Franza Lehára.