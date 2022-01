Komárno začalo s odvozom vianočných stromčekov zo sídlisk

Komárno 11. januára (TASR) – Mesto Komárno začalo s odvozom vyhodených vianočných stromčekov. Stromčeky však pravidelne odváža na kompostovanie len zo sídlisk. "Žiadame obyvateľov, aby stromčeky dávali vedľa kontajnerov a nie pred kontajnery alebo na miesta, kde sa nachádzajú parkoviská," vyzvalo mesto občanov. Zo stromčekov je potrebné odstrániť vianočné ozdoby.



Odvoz stromčekov zo zón rodinných domov mesto nezabezpečuje. "Platí tu odvoz separovaného odpadu, ktorého súčasťou je biologický odpad, do ktorého spadajú aj vianočné stromčeky," upozorňuje magistrát. V praxi to znamená, že obyvatelia rodinných domov musia vianočné stromčeky kompostovať, využiť na energetické ciele, alebo stromčekom odrezať vetvičky a následne aj hrubšie časti stromu a umiestniť ich do vreca. To v rámci vývozu separovaného odpadu odvezie mesto v obvyklých dňoch podľa harmonogramu.