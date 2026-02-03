Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Komárno žiada občanov, aby nahlasovali vážne poškodenia ciest

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

V jarných mesiacoch začne mesto s rekonštrukciou viac ako 15 ulíc.

Autor TASR
Komárno 3. februára (TASR) - Mesto Komárno vyzýva občanov, aby nahlasovali zistené poruchy ciest vo svojom okolí. V oznámení je potrebné uviesť presnú lokalitu, prípadne priložiť fotografiu či odkaz na Street View. Oznámenia môžu posielať aj e-mailom, informovala radnica.

Množstvo výtlkov a iných porúch vozoviek sa objavilo po extrémne náročných poveternostných podmienkach uplynulých týždňov, ktoré výrazne zaťažili cestnú infraštruktúru. Voda prenikajúca do prasklín v kombinácii so silnými mrazmi spôsobila vážne škody nielen v Komárne, ale aj v ostatných regiónoch.

Mesto Komárno zabezpečuje správu 153,3 kilometra miestnych komunikácií a 122,7 kilometra chodníkov. Počas zimného obdobia opravuje samospráva prednostne najurgentnejšie a najnebezpečnejšie poruchy ciest. Komplexnejšie opravy budú realizované na jar, po zlepšení poveternostných podmienok, s použitím kvalitnejšieho asfaltu, potvrdil magistrát.

V jarných mesiacoch začne mesto s rekonštrukciou viac ako 15 ulíc. Na týchto úsekoch sa v súčasnosti odstraňujú iba najnebezpečnejšie výtlky, pričom v ďalšej fáze dôjde k úplnej obnove komunikácií.

Významné dopravné trasy v Komárne, ako sú Bratislavská cesta smerom k mostu, hlavné prístupové cesty do mesta alebo hlavný ťah popri Ďulovom Dvore, nie sú v správe mesta. Ich údržba patrí do pôsobnosti Slovenskej správy ciest, ktorá eviduje všetky vážne poškodenia a plánuje ich odstránenie.
