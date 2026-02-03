Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Regióny

Komárno zrekonštruuje sociálny bytový dom na Gazdovskej ulici

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Mesto v súčasnosti spravuje takmer 600 mestských nájomných bytov.

Autor TASR
Komárno 3. februára (TASR) - Mesto Komárno začína s rekonštrukciou sociálneho bytového domu na Gazdovskej ulici. Investícia v hodnote 367.000 eur prinesie výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektu, informovala radnica.

Mesto v súčasnosti spravuje takmer 600 mestských nájomných bytov. V štádiu príprav je výstavba ôsmich bytových domov na Tabakovej ulici, v ktorých vznikne 88 štartovacích bytov.

Počas uplynulého roka investovala samospráva 125.000 eur do výmeny okien a dverí v bytovom dome na Ulici gen. Klapku. V bytoch bývalej budovy Okresného stavebného podniku bol obnovený kanalizačný systém.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov