Komárno zrekonštruuje sociálny bytový dom na Gazdovskej ulici
Mesto v súčasnosti spravuje takmer 600 mestských nájomných bytov.
Autor TASR
Komárno 3. februára (TASR) - Mesto Komárno začína s rekonštrukciou sociálneho bytového domu na Gazdovskej ulici. Investícia v hodnote 367.000 eur prinesie výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektu, informovala radnica.
Mesto v súčasnosti spravuje takmer 600 mestských nájomných bytov. V štádiu príprav je výstavba ôsmich bytových domov na Tabakovej ulici, v ktorých vznikne 88 štartovacích bytov.
Počas uplynulého roka investovala samospráva 125.000 eur do výmeny okien a dverí v bytovom dome na Ulici gen. Klapku. V bytoch bývalej budovy Okresného stavebného podniku bol obnovený kanalizačný systém.
