FOTO: V Komárne otvorili Múzeum studenej vojny

Komárno 29. apríla (TASR) – Múzeum studenej vojny, ktoré vzniklo vo vyradenom kryte civilnej ochrany v Dome Matice slovenskej v Komárne, privítalo v piatok prvých návštevníkov. Stálu expozíciu tvorí kryt civilnej ochrany a jeho vybavenie, ukážky dobovej propagandy, vojenská komunikačná technika, ukážka socialistického bytu a atmosféra v meste Komárno okolo roku 1970, informoval riaditeľ Domu Matice slovenskej v Komárne Jozef Černek.Múzeum bude minimálne do konca leta otvorené denne okrem nedele, návštevníkov budú sprevádzať traja sprievodcovia. Prehliadka s výkladom trvá od 10 do 30 minút, následne si budú môcť záujemcovia vyskúšať všetky vystavené exponáty s výnimkou vojenských. Súčasťou Múzea studenej vojny je aj malé vodárenské múzeum.Kryt civilnej ochrany s kapacitou 500 osôb v podzemí matičného domu bol vyradený z oficiálnych krytov.povedal Černek. Náklady na úpravu priestorov, elektroinštalácie a kamerový systém dosiahli 16.000 eur.skonštatoval Černek.Múzeum studenej vojny prevádzkuje Dom Matice slovenskej v Komárne. Obdobie 70. rokov minulého storočia chce predstaviť komplexne.podotkol Černek. Podľa neho je zmyslom múzea predovšetkým to, aby si ľudia opäť uvedomili hodnotu mieru a odmietli návrat do obdobia strachu a vojnových hrozieb, aké zažívali v socialistickom Československu.