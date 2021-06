Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Komárne pribudnú dve nové izby

Komárno 30. júna (TASR) - Nemocnica Agel Komárno začína od začiatku júla s budovaním nadštandardných izieb na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Investícia v hodnote 50.000 eur prinesie dve nové nadštandardné izby. Rekonštrukcia potrvá do polovice augusta, nemocnica v tomto období čiastočne obmedzí gynekologické operácie. Pôrodnica a novorodenecké oddelenie zostávajú pre mamičky plne k dispozícii, informoval riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Od 1. júla sa pre stavebné práce mení režim ambulancie gynekologického oddelenia. Pacientky po 36. týždni gravidity budú prijímané a vyšetrované počas pracovných dní od 7.00 do 10.00 h. Gravidné pacientky pred 36. týždňom gravidity s možnosťou predčasného pôrodu budú smerované na vyššie pracovisko, rovnako ako aj akútne gynekologické stavy, ktoré neznesú odklad po stabilizácii pacientky a prvotnom ošetrení. Ambulantní gynekológovia v okrese Komárno sú o tomto dočasnom obmedzenom režime informovaní.



Počas rekonštrukcie bude možné realizovať niektoré gynekologické operácie v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Gynekologická pohotovosť bude normálne v prevádzke každý deň od 15.00 do 7.00 h ráno. Akútne a život ohrozujúce stavy budú riešené okamžite, priamo v komárňanskej nemocnici, ostatné prípady budú riešené v spolupráci s Krajským operačným strediskom Záchrannej zdravotnej služby.