Komárno navrhlo pre opravu Vážskeho mosta SSC balík opatrení
Autor TASR
Komárno 20. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje obnovu mosta ponad rieku Váh v Komárne. Rekonštrukcia by sa mala začať v letných mesiacoch. Primátor Komárna Béla Keszegh zdôraznil, že mesto víta štátnu investíciu, ale v záujme bezproblémového fungovania mesta a Integrovaného záchranného systému (IZS) navrhlo SSC päťbodový balík opatrení a vyzýva na úzku odbornú spoluprácu s príslušnými štátnymi orgánmi.
Most je súčasťou cesty I/63 na hlavnom ťahu smer Bratislava - Komárno - Nové Zámky - Štúrovo. „Tento úsek je pre mesto životne dôležitý, zabezpečuje prejazd rýchlej zdravotnej pomoci a hasičov do okolitých obcí, odvoz odpadu, dodávku vody a spojenie piatich prímestských častí (Kava, Ďulov Dvor, Malá Iža, Harčáš, Lándor) s centrom mesta a nemocnicou,“ skonštatoval primátor.
Rekonštrukčné práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia a krátkodobo aj úplnú uzáveru mosta, informovala radnica. Podľa predbežných informácií sa počíta s dvojdňovou úplnou uzáverou na účely meraní a následne s približne trojtýždňovou úplnou uzáverou. V ďalšej fáze prác sa očakáva polovičná uzávera cesty s vylúčením nákladnej dopravy. „Stavba takého rozsahu prinesie pre nás všetkých dočasné nepohodlie, ale obnova jediného severného koridoru mesta je mimoriadne dôležitá a dobrá vec, ku ktorej ponúkame maximálnu súčinnosť,“ povedal Keszegh.
S cieľom minimalizovať komplikácie počas uzáver vypracovala samospráva odborný päťbodový balík návrhov, ktorý zaslala investorovi. Jedným z návrhov je zabezpečenie priechodnosti pre záchranné zložky alebo zriadenie dočasného detašovaného pracoviska na odrezanom brehu. „Obchádzka v dĺžke 60 kilometrov znemožňuje včasný zásah IZS, čo priamo ohrozuje ľudské životy,“ zdôvodnil požiadavku primátor.
Mesto tiež navrhlo zintenzívnenie prác s cieľom skrátiť čas úplnej uzávery na absolútne minimum. Tiež navrhuje zvážiť výstavbu pontónového mosta alebo zabezpečenie kompy, čo si však vyžaduje náročné rokovania s viacerými inštitúciami. „Ako reálnejšia a okamžitá pomoc sa javí vybudovanie záchytných parkovísk na oboch brehoch. Na riadení dopravy sa bude aktívne podieľať aj mestská polícia,“ povedal primátor.
Samospráva tiež žiada iniciovať rokovania o mimoriadnom posilnení vlakových spojov na trase Nové Zámky - Komárno. Navrhuje, aby vlaky počas uzávery zastavovali aj v mestskej časti Ďulov Dvor. Mesto tiež považuje za potrebné zriadiť spoločnú pracovnú skupinu zo zástupcov SSC, zhotoviteľa, mesta, krízového štábu okresného úradu, nemocnice a iných dotknutých inštitúcií. „Vo všetkom spolupracujeme so štátnymi orgánmi a ponúkame kapacity našej polície aj záchytných parkovísk,“ zdôraznil Keszegh.
Pre mesto a občanov je podľa neho momentálne najdôležitejšie včasné a presné informovanie zo strany štátu. „Ak ľudia dostanú včas presné informácie o tom, kedy a aké obmedzenia vstúpia do platnosti, aspoň polovica z nich si bude vedieť svoju cestu vedome naplánovať. Tým dokážeme v kritických týždňoch ušetriť obrovskú dopravnú záťaž,“ dodal primátor.
Vážsky most bol postavený v roku 1955 ako monolitický železobetónový most. Jeho technický stav si vyžiadal neodkladnú rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá bola ukončená v júli 2020. Počas nej bolo vybudované dočasné podopretie mosta pilierom na umelom ostrovčeku vo Váhu. To umožňuje užívať most aj nákladnej doprave bez obmedzenia.
Oprava bude zahŕňať výmenu mostného zvršku, zosilnenie mostnej konštrukcie systémom externého predpätia, opravu chodníkov a verejného osvetlenia. V rámci modernizácie bude nutná aj úprava existujúcich inžinierskych sietí.
