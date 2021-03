Komárňanská nemocnica avizuje nedostatok zásob krvi

Komárno 23. marca (TASR) - Nemocnica Agel Komárno avizuje nedostatok zásob krvi všetkých krvných skupín. Vyzýva preto všetkých darcov, ktorí môžu, aby prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. „Chýbajú nám všetky krvné skupiny, hlavne však skupiny 0 a A,“ informovala Enikő Radi, primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia.



Posledné týždne komárňanská nemocnica eviduje nárast potreby transfúznych prípravkov na oddeleniach. Ide predovšetkým o interné oddelenie, chirurgiu, gynekológiu či onkológiu, potvrdila Radi. Nedostatok krvi je aj napriek dvom väčším akciám – Valentínskej kvapke krvi a mimoriadnemu sobotnému odberu v polovici marca. Počas Valentínskej kvapky bolo krv darovať 208 darcov, z toho 26 prvodarcov. „Usilujeme sa, aby aj napriek aktuálnej situácii naši pacienti nijakým spôsobom nepocítili nedostatok krvi. Našich stabilných darcov vyzývame aj adresne, ale radi by sme sa obrátili aj na širokú verejnosť,“ povedala Radi.



Hematologicko-transfúziologické oddelenie upozorňuje, že v súčasnej situácii platia osobitné ustanovenia pre darcov, ktorí prekonali nový koronavírus, rovnako je upravená aj možnosť darovať krv po vakcinácii proti koronavírusu. Podľa aktuálne platných predpisov tzv. pendleri nateraz krv darovať nemôžu. Pre všetky transfúziologické pracoviská platia rovnaké kritériá až do odvolania.



Darcovia môžu v komárňanskej nemocnici darovať krv v pracovných dňoch okrem utorka v čase od 7.30 do 11.00 h. Vzhľadom na protiepidemické opatrenia sa však musia telefonicky nahlásiť na presný termín.