Komárňanská nemocnica bude fungovať aj počas sviatkov

Komárno 23. decembra (TASR) - Komárňanská nemocnica bude aj počas vianočného obdobia poskytovať nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Aby vyšla v ústrety pacientom, ktorí nemôžu stráviť sviatky v kruhu najbližších, predĺžila návštevné hodiny na lôžkových oddeleniach. Uviedla to námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Gabriela Filkóová.



Lôžkové oddelenia budú pracovať v pohotovostnom režime a nebudú uzavreté, s výnimkou oddelenia klinickej a radiačnej onkológie. "Na tomto oddelení bude v termíne od 23. do 27. decembra zabezpečená ambulantná starostlivosť. Pacienti, ktorých zdravotný stav to umožní, budú pred sviatkami prepustení do domácej starostlivosti. Ostatní, ktorí nemôžu stráviť Vianoce v kruhu svojich najbližších, budú môcť prijímať návštevy na lôžkových oddeleniach od 24. do 26. decembra v čase od 8.00 h do 20.00 h," informovala Filkóová.



Urgentný príjem bude v komárňanskej nemocnici v nepretržitej prevádzke. "Očakávame zvýšený nápor pacientov. Budú triedení podľa závažnosti ich zdravotného stavu a budú ošetrení od najviac naliehavých stavov po menej závažné stavy, nie podľa poradia príchodu na urgentný príjem," upozornila Filkóová.