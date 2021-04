Komárňanská nemocnica bude na Veľkú noc fungovať ako počas voľných dní

Komárno 1. apríla (TASR) – Prevádzkový režim v komárňanskej nemocnici sa počas veľkonočných sviatkov nebude výrazne meniť. Bude rovnaký ako počas voľných dní.



Ako informovalo vedenie nemocnice, pacienti, ktorým to zdravotný stav po dôkladnom zhodnotení lekárov dovolí, budú prepustení do domáceho liečenia. "Všetky naše oddelenia, vrátane COVID oddelenia, budú riadne fungovať, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť pre pacientov, ktorí zostávajú v nemocnici i pre tých, ktorí budú urgentne privezení,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.



Ako pripomenul, vďaka lepšej pandemickej situácii a výraznému poklesu zamestnancov pozitívnych na COVID-19, nie je problém ani so zabezpečením služieb. "Počas Veľkej noci ostáva v starostlivosti našich zdravotníkov približne 160 pacientov. Pretože v nemocnici stále platia protiepidemické opatrenia a zákaz návštev, ani počas Veľkej noci nebude možné navštíviť svojich príbuzných,“ povedal Jaška.



Mobilné odberové miesto (MOM) na antigénové testovanie bude v komárňanskej nemocnici otvorené na Veľký piatok aj v sobotu od 8.00 do 16.00 h. Na Veľkonočnú nedeľu bude MOM zatvorené, ale verejnosť sa môže otestovať antigénovými testami aj na Veľkonočný pondelok v čase od 9.00 do 13.00 h. „Nemocnica však upozorňuje, že PCR testovanie nebude možné absolvovať, lebo PCR testy sa vykonávať nebudú. Vakcinačné centrum bude otvorené poslednýkrát vo štvrtok a následne až v utorok 6. apríla po Veľkej noci,“ doplnilo vedenie nemocnice.