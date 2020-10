Komárnianska nemocnica presťahuje do areálu lekáreň

Komárno 20. októbra (TASR) – Nemocnica Agel Komárno odkúpila od súkromnej spoločnosti budovu v areáli nemocnice, do ktorej sa presťahuje nemocničná lekáreň. Za budovu, ktorá v minulosti slúžila ako mikrobiológia, zaplatila nemocnica takmer 300 000 eur.



„Objekt ešte musí prejsť úpravami, a to vybudovaním priestoru pre izolátor spolu so vzduchotechnikou, renováciou jednotlivých miestností, ktoré spolu s kúpou nevyhnutného izolátora dosiahnu sumu 232 000 eur,“ informoval o tom riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Na novom mieste pôsobiska nemocničnej lekárne budú okrem troch základných oddelení, kde sa momentálne poskytuje lekárenská starostlivosť (oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy liekov a oddelenie zdravotníckeho materiálu), naplánované aj ďalšie oddelenia – oddelenie sterilných liekov a oddelenie prípravy cytostatík.



„Na oddelení prípravy sterilných liekov budeme pripravovať sterilné lieky, ako sú očné kvapky, parenterálnu výživu pre individuálneho pacienta a premedikáciu pred chemoterapiou,“ povedala Hajnalka Komjáthy, vedúca farmaceutka komárňanskej nemocnice.



Na oddelení prípravy cytostatík bude nemocnica pripravovať infúzne zmesi s obsahom cytotoxických a biologických liečiv, a to za prísnych bezpečnostných podmienok pre individuálneho pacienta. „Ide o zvlášť náročné liekové formy, ktoré sa pripravujú v tzv. izolátore pod dohľadom farmaceuta,“ spresnila Komjáthy.