Komárňanská nemocnica obnovila činnosť oddelenia dlhodobo chorých

Komárno 26. apríla (TASR) - Nemocnica Agel Komárno po dvoch týždňoch rekonštrukcie v pondelok spúšťa činnosť vynoveného oddelenia dlhodobo chorých. „Využili sme priaznivé obdobie, čo sa týka poklesu hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom a zrealizovali sme komplexnú rekonštrukciu kyslíkových rozvodov na tomto oddelení,“ potvrdil riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Táto obnova dáva nemocnici aj možnosť variovať lôžka v prípade zhoršenia pandemickej situácie.



Aktuálne nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť 22 pacientom s novým koronavírusom, deviati sú suspektní a piati sú umiestnení na umelej pľúcnej ventilácii alebo na neinvazívnej ventilácii. „Za veľmi dlhé obdobie môžem konštatovať najnižšie číslo v počte kolegov s ochorením COVID-19. K dnešnému dňu máme len dvoch zamestnancov s novým koronavírusom a jeden je v karanténe,“ uviedol Jaška.



O pozitívnom trende vo vývoji pandemickej situácie hovoria aj celkové čísla z okresu Komárno, kde vykonali celkovo 36.825 testov a zaznamenali len 67 pozitívnych výsledkov, čo je 0,18 percenta. Do komárňanskej nemocnice sa prišlo otestovať PCR testami 156 ľudí, pozitívny výsledok malo 19 z nich. Nemocnica otestovala aj všetkých svojich pacientov, z 515 testovaných potvrdili testy nový koronavírus u štyroch pacientov.



Pozitívny vývoj pandemickej situácie v regióne umožnil zdravotníkom v komárňanskej nemocnici vykonať počas uplynulého týždňa takmer 80 operácií. „Našou ambíciou je zvyšovať podiel plánovaných operácií,“ potvrdil Jaška. Návštevy pacientov v nemocnici sú stále zakázané a naďalej platia aj prísne protiepidemické opatrenia.



Nemocnica, jej lekári a farmaceuti, poskytujú pomoc a súčinnosť pri testovaní v troch veľkokapacitných očkovacích centrách v Nitrianskom kraji. V Nitre, Šali a Štúrove zaočkovali počas uplynulého víkendu vakcínami AstraZeneca a Moderna vyše 5570 očkovancov. Od začiatku očkovania, teda od 7. januára, podali celkovo v nemocnici v Komárne a v troch očkovacích centrách 37.650 dávok vakcíny. „Chceli by sme zvýšiť počet očkovaných aj v nemocnici Komárno denne na dvojnásobok a vieme zabezpečiť aj očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Komárne, ktoré sa do budúcnosti pripravuje,“ uviedol riaditeľ nemocnice.