Nemocnica v Komárne otvorila nové pracovisko magnetickej rezonancie

Komárno 12. januára (TASR) - Nemocnica Agel Komárno vo štvrtok otvorila nové pracovisko magnetickej rezonancie. Je umiestnené v novej budove urgentného príjmu s recepciou. Celková investícia vrátane stavebných úprav dosiahla 1,5 milióna eur a nemocnica ju hradila z vlastných zdrojov, informoval riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Prví pacienti absolvujú vyšetrenie v Komárne budúci týždeň. "Budú sa tu realizovať nielen vyšetrenia hospitalizovaných pacientov, pacientov z neurologickej, chirurgickej a gastroskopickej ambulancie, ale aj pacientov z externých ambulancií v okolí," potvrdil Jaška. Aktuálne je uzatvorená zmluva so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, do konca januára by mali pribudnúť aj zmluvy s ostatnými zdravotnými poisťovňami.



Prístroj typu 1,5 T od firmy Siemens bol do nemocnice dopravený v závere uplynulého roka. Jeho osadeniu predchádzali stavebné úpravy priestorov, ktoré bolo potrebné kompletne zrekonštruovať a novému diagnostickému zariadeniu prispôsobiť. Okres Komárno má 110.000 obyvateľov. Plánovaný spád onkologických pacientov sa blíži k číslu 600.000. Pracovisko magnetickej rezonancie v regióne roky chýbalo, pacienti dochádzali na vyšetrenie do Nových Zámkov alebo Dunajskej Stredy.