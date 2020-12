Nemocnica v Komárne sa postupne vracia do štandardného režimu

Komárno 14. decembra (TASR) - Nemocnica Agel Komárno sa postupne vracia do štandardného režimu. Výrazne sa znížil počet zamestnancov aj pacientov, ktorým bolo diagnostikované ochorenie COVID-19. „Aktuálne evidujeme 13 zamestnancov s pozitívnym testom na nový koronavírus, ďalší dvaja sú v karanténe. Pacientov s novým koronavírusom máme 18, dvaja ďalší sú suspektní. Stav jedného si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Dve mobilné odberové miesta na PCR testy a bezplatné antigénové testovanie minulý týždeň podľa slov riaditeľa nemocnice doslova praskali vo švíkoch. „V mobilnom odberovom mieste sme otestovali 407 záujemcov o PCR testy, z nich 41 bolo pozitívnych. Záujem o bezplatné antigénové testy prejavilo 1510 občanov, z nich 66 malo nový koronavírus. Otestovali sme aj 497 našich zamestnancov a všetkých pacientov v našej nemocnici,“ zosumarizoval aktuálne štatistiky Jaška.



Od budúceho týždňa prechádza nemocnica v Komárne na tzv. vianočný režim. „Naším cieľom je, aby všetci pacienti, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, mohli byť prepustení do trvalého alebo dočasného domáceho liečenia. Stráviť najkrajšie sviatky v roku s blízkymi môže významne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu najmä po psychickej stránke,“ povedal Jaška. Pre ostatných pacientov budú všetky oddelenia nemocnice fungovať, ale realizovať sa počas sviatkov bude len akútna zdravotná starostlivosť. Chirurgické aj interné oddelenie budú mať svoju činnosť redukovanú na jednu ošetrovaciu jednotku (na polovičnú kapacitu) a onkológia bude v dňoch od 24. do 27. decembra štyri dni zatvorená.



Mobilné odberové miesta budú v komárňanskej nemocnici v prevádzke v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h. Výnimkou budú dni 23. a 31. decembra, keď bude možné sa dať otestovať na PCR test len do 11.00 h.