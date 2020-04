V Komárne spustili komerčné testovanie samoplatcov na COVID-19

Komárno 23. apríla (TASR) - Nemocnica Komárno spustila od stredy (22. 4.) komerčné testovanie samoplatcov na prítomnosť ochorenia COVID-19. O testovanie už prejavili záujem prví klienti. „Pacienti nás začali oslovovať s takouto požiadavkou, ide najmä o cezhraničných pracovníkov. Tiež sú to tí klienti, ktorí chcú mať istotu, ale momentálne nie sú indikovaní na test na základe oficiálne zadefinovaných možností. Záujem o testovanie majú aj firmy, ktoré by chceli otestovať svojich zamestnancov. Rozhodli sme sa preto aj našej nemocnici ponúknuť možnosť otestovať sa priamo u nás, na to v určených priestoroch,“ zdôvodnil rozhodnutie nemocnice jej riaditeľ Miroslav Jaška.



Záujemcovia o testovanie sa môžu objednať prostredníctvom recepcie Nemocnice Komárno na telefónnom čísle 035/7909333 alebo na emailovej adrese recepcia@nemocnicakomarno.sk. Odbery sa uskutočnia v stanovených priestoroch a v stanovenom čase dohodnutom s pracovníkmi recepcie. Realizovať ich bude vyškolený tím Nemocnice Komárno. Vzorky bude po odbere vyhodnocovať laboratórium Agellab v Nemocnici Zvolen a spôsob doručenia výsledkov bude dohodnutý recepciou a samoplatcom. Výsledky budú doručené aj v cudzom jazyku, a to v angličtine, nemčine a maďarčine.