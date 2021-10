V Komárne už zvládli všetky operácie odložené počas dvoch vĺn pandémie

Komárno 20. októbra (TASR) – Nemocnici Agel Komárno sa už podarilo zvládnuť všetky operácie odložené počas prvej a druhej vlny pandémie nového koronavírusu. Tretia vlna pandémie zatiaľ plánovanú operatívu neovplyvnila, potvrdil riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. Nemocnica má zaočkovaných vyše 75 percent zamestnancov, preto nepredpokladá zásadný vplyv tretej vlny na chod nemocnice.



Počas dvoch predchádzajúcich vĺn pandémie sa v komárňanskej nemocnici prioritne operovali urgentné stavy, plánované operácie podľa súčinnosti s aktuálnym stavom pacienta a tiež dostupnosti zdravotníkov, keďže mnohí boli tiež pozitívni na ochorenie COVID-19, zhodnotil situáciu riaditeľ nemocnice. Po skončení sa ťažkého priebehu druhej vlny pandémie však nemocnica urobila potrebnú zmenu organizácie, aby zmeškané operácie dobehla.



„Operovali sme každý deň so stopercentným naplnením našich kapacít. Spočiatku sa tento proces rozbiehal pomalšie, ale na konci leta sa nám podarilo všetky dlhodobo odložené operácie zvládnuť,“ povedal Jaška.



Celkovo vykonali lekári v nemocnici v Komárne v období od januára do septembra 2422 operácií. „Najčastejšie to boli operačné výkony na tráviacom systéme, bolo to 575 operácií, 641 na pohybovom aparáte a 477 pôrodníckych operačných výkonov,“ informoval riaditeľ nemocnice.



Nemocnica má zmluvne zabezpečené všetky tri zdravotné poisťovne a ich poistencom poskytuje zdravotnú starostlivosť v plnej miere. Zdravotná poisťovňa Dôvera poskytla nemocnici finančný stimul na rýchlejšie prekonanie dôsledkov pandémie. Pre všetkých pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice na plánovaný operačný zákrok, platí, že musia mať PCR test nie starší ako 72 hodín, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní alebo či nový koronavírus prekonali.