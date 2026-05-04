< sekcia Regióny
Nový nájomca zrekonštruuje Bratislavskú bránu v Komárne
Samotná rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách. Prvá časť musí byť dokončená do dvoch rokov, druhá do piatich rokov.
Autor TASR
Komárno 4. mája (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Komárne na svojom aprílovom rokovaní schválilo prenájom Bratislavskej brány novému nájomcovi. Ako pripomenula radnica, ten zabezpečí rekonštrukciu objektu.
Podľa podmienok súťaže na prenájom Bratislavskej brány je nový nájomca povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na vlastné náklady objekt vyčistiť a zabezpečiť. Samotná rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách. Prvá časť musí byť dokončená do dvoch rokov, druhá do piatich rokov.
„Mesto plánuje prenajať nehnuteľnosť na obdobie 20 rokov za ročné nájomné vo výške 49.000 eur. Náklady na rekonštrukciu bude možné započítať do nájomného. Projektová dokumentácia aj samotné investície však musia byť vopred konzultované s mestským úradom a schválené pamiatkovým úradom,“ doplnil magistrát. V objekte majú vzniknúť prezentačné priestory, kaviareň a výstavná sieň. Nájomca plánuje využívať Bratislavskú bránu najmä na kultúrne a spoločenské účely.
Ako pripomenul mestský úrad, Bratislavská brána v Komárne patrí medzi významné historické a architektonické pamiatky mesta. Bola postavená v roku 1844 ako súčasť dnes už z veľkej časti zaniknutej I. bašty. Jej pôvodnou funkciou bola obrana mesta a zároveň slúžila ako dôležitý vstup pre prichádzajúcich od Bratislavy. „Brána bola neoddeliteľnou súčasťou pevnostného systému, v ktorom opevnené priechody zabezpečovali spojenie medzi vnútornými obrannými líniami a vonkajším prostredím. I. bašta bola v 30. rokoch 20. storočia zbúraná, takže dodnes sa zachovali už len jej fragmenty,“ doplnila radnica.
Podľa podmienok súťaže na prenájom Bratislavskej brány je nový nájomca povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy na vlastné náklady objekt vyčistiť a zabezpečiť. Samotná rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách. Prvá časť musí byť dokončená do dvoch rokov, druhá do piatich rokov.
„Mesto plánuje prenajať nehnuteľnosť na obdobie 20 rokov za ročné nájomné vo výške 49.000 eur. Náklady na rekonštrukciu bude možné započítať do nájomného. Projektová dokumentácia aj samotné investície však musia byť vopred konzultované s mestským úradom a schválené pamiatkovým úradom,“ doplnil magistrát. V objekte majú vzniknúť prezentačné priestory, kaviareň a výstavná sieň. Nájomca plánuje využívať Bratislavskú bránu najmä na kultúrne a spoločenské účely.
Ako pripomenul mestský úrad, Bratislavská brána v Komárne patrí medzi významné historické a architektonické pamiatky mesta. Bola postavená v roku 1844 ako súčasť dnes už z veľkej časti zaniknutej I. bašty. Jej pôvodnou funkciou bola obrana mesta a zároveň slúžila ako dôležitý vstup pre prichádzajúcich od Bratislavy. „Brána bola neoddeliteľnou súčasťou pevnostného systému, v ktorom opevnené priechody zabezpečovali spojenie medzi vnútornými obrannými líniami a vonkajším prostredím. I. bašta bola v 30. rokoch 20. storočia zbúraná, takže dodnes sa zachovali už len jej fragmenty,“ doplnila radnica.