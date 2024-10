V Bazilike svätého Ondreja v Komárne rekonštrujú kaplnky

Komárno 21. októbra (TASR) - V Bazilike svätého Ondreja v Komárne pokračujú rekonštrukciou všetkých kaplniek na západnej strane lode baziliky reštaurátorské práce. Financované sú z grantu ministerstva kultúry, na reštauráciu fresiek finančne prispela aj maďarská vláda. Práce by mali byť ukončené do konca tohto roka, skonštatoval reštaurátor Juraj Puškár.



Rekonštrukciou prechádza kaplnka svätého Ignáca, kaplnka na juhozápadnej galérii, veľká krížová kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, kaplnka Najsvätejšieho Kríža a kaplnka na severozápadnej galérii. Podľa slov Puškára sú najnáročnejšie reštaurátorské práce na klenbách. Diela barokových maliarov pochádzajú z druhej polovice 18. storočia, do pôvodnej podoby ich opravuje reštaurátor nástenných malieb Ján Hromada. Puškár sa venuje reštaurovaniu všetkých zvislých plôch na stenách, štukových detailov a ríms.



Dvojvežová Bazilika sv. Ondreja je najvýraznejšou stavbou Komárna. Exteriér prešiel pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra obnovou v rokoch 2008 až 2018. Následne pokračovala rekonštrukcia obnovou presbytéria, ukončená bola v decembri minulého roka.



Počas reštaurátorských prác je bazilika sprístupnená veriacim, povedal vikár Róbert Kiss. "Sväté omše sa konajú v kaplnke svätej Anny. Počas veľkých cirkevných sviatkov však, po dohode s reštaurátormi, celebrujeme omše v Bazilike svätého Ondreja," potvrdil Kiss. Katolícka farnosť v Komárne chce po dokončení reštaurátorských prác otvoriť baziliku počas dňa aj pre verejnosť.



Základný kameň kostola v Komárne položili jezuiti v roku 1748, stavba bola dokončená o osem rokov neskôr. Barokové fresky v ňom vytvoril Franz Anton Maulbertsch. Počas silného zemetrasenia v júni 1763 bol kostol zničený. Následne bol v rokoch 1768 - 1771 obnovený a interiér vyzdobil freskami viedenský umelec Johann Lucas Kracker. V roku 1783 zasiahlo Komárno ďalšie zemetrasenie.



Ďalšou ranou pre kostol bol veľký požiar, ktorý v septembri 1848 zničil dve tretiny mesta. Kostol sv. Ondreja horel tri dni. Sedem zvonov vo veži sa pritom roztavilo a odlomilo. Vďaka verejným darom bol kostol obnovený a 28. októbra 1860 konsekrovaný. Počas druhej svetovej vojny bol chrám znovu poškodený, obnovený bol po jej skončení. V apríli 2018 bol farský Kostol sv. Ondreja povýšený na baziliku menšiu (Basilica minor).