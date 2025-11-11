Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Komárno obnoví detské ihriská a pieskoviská na sídliskách

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Obyvatelia mesta mali možnosť vyjadriť sa, ktoré ihriská patria k najzanedbanejším a potrebujú obnovu najviac.

Autor TASR
Komárno 11. novembra (TASR) - Mesto Komárno obnoví detské ihriská a pieskoviská na sídliskách. Mestské zastupiteľstvo schválilo na ich rekonštrukciu 10.000 eur. Podľa poslanca Patrika Rumana bola obnova týchto priestorov za posledné desaťročia zanedbávaná.

Obyvatelia mesta mali možnosť vyjadriť sa, ktoré ihriská patria k najzanedbanejším a potrebujú obnovu najviac. Z približne 35 návrhov vybrala samospráva osem, ktoré budú obnovené už v tomto roku. Ostatné plánuje obnoviť v priebehu budúceho roka.
.

