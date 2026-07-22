< sekcia Regióny
Odborníci diskutovali v Komárne o budúcnosti sociálnej ekonomiky
V Európe existuje zhoda na tom, že ekonomika musí viac slúžiť ľuďom, potvrdil europoslanec Branislav Ondruš.
Autor TASR
Komárno 22. júla (TASR) - Posilniť spoluprácu, predstaviť aktuálne iniciatívy a zdieľať príklady dobrej praxe z regiónov bolo cieľom podujatia Sieťovanie subjektov sociálnej ekonomiky - Sociálna ekonomika praxi, ktoré sa uskutočnilo v stredu v Komárne. O budúcnosti sociálnej ekonomiky diskutovali zástupcovia štátnej správy, samospráv, sociálnych podnikov a odborníci z praxe. Podujatie zorganizovala Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a bolo súčasťou aktivít národného projektu Trvalá udržateľnosť sociálnej ekonomiky na Slovensku, informovali organizátori.
Sektor sociálnej ekonomiky sa síce neustále rozvíja, no je potrebné naďalej ho skvalitňovať, skonštatovala generálna riaditeľka sekcie sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ingrid Ujváriová. „Práve takéto stretnutia nám v tom pomáhajú. Je dôležité počuť priamo od zástupcov sociálnych podnikov, čo ich trápi, s čím bojujú a v čom im môžeme pomôcť. Nie všetkým požiadavkám vieme vyhovieť, ale určite sa budeme zaoberať, či už v legislatíve alebo prostredníctvom regionálnych centier sociálnej ekonomiky i ďalších relevantných inštitúcií, riešením pomenovaných problémov,“ povedala.
V Európe existuje zhoda na tom, že ekonomika musí viac slúžiť ľuďom, potvrdil europoslanec Branislav Ondruš. „Musí vytvárať pracovné príležitosti aj pre znevýhodnených, poskytovať služby odkázaným, brať ohľad na životné prostredie, podporovať regionálny a miestny rozvoj tam, kam nadnárodné korporácie nikdy neprídu. Do rozvoja tohto potenciálu musia efektívnejšie smerovať aj verejné zdroje prostredníctvom verejného obstarávania či štátnej pomoci podnikom,“ tvrdí Ondruš.
Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku dlhodobo prepája organizácie, samosprávy, podnikateľské subjekty aj odbornú verejnosť. Regionálne sieťovacie podujatia ako jedna z iniciatív na podporu sociálnej ekonomiky vytvárajú priestor na vznik nových partnerstiev, zdieľanie skúseností a hľadanie riešení, ktoré prinášajú pozitívny spoločenský vplyv.
Sektor sociálnej ekonomiky sa síce neustále rozvíja, no je potrebné naďalej ho skvalitňovať, skonštatovala generálna riaditeľka sekcie sociálnej ekonomiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ingrid Ujváriová. „Práve takéto stretnutia nám v tom pomáhajú. Je dôležité počuť priamo od zástupcov sociálnych podnikov, čo ich trápi, s čím bojujú a v čom im môžeme pomôcť. Nie všetkým požiadavkám vieme vyhovieť, ale určite sa budeme zaoberať, či už v legislatíve alebo prostredníctvom regionálnych centier sociálnej ekonomiky i ďalších relevantných inštitúcií, riešením pomenovaných problémov,“ povedala.
V Európe existuje zhoda na tom, že ekonomika musí viac slúžiť ľuďom, potvrdil europoslanec Branislav Ondruš. „Musí vytvárať pracovné príležitosti aj pre znevýhodnených, poskytovať služby odkázaným, brať ohľad na životné prostredie, podporovať regionálny a miestny rozvoj tam, kam nadnárodné korporácie nikdy neprídu. Do rozvoja tohto potenciálu musia efektívnejšie smerovať aj verejné zdroje prostredníctvom verejného obstarávania či štátnej pomoci podnikom,“ tvrdí Ondruš.
Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku dlhodobo prepája organizácie, samosprávy, podnikateľské subjekty aj odbornú verejnosť. Regionálne sieťovacie podujatia ako jedna z iniciatív na podporu sociálnej ekonomiky vytvárajú priestor na vznik nových partnerstiev, zdieľanie skúseností a hľadanie riešení, ktoré prinášajú pozitívny spoločenský vplyv.