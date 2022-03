Pandémia naďalej ovplyvňuje chod nemocnice v Komárne

Komárno 22. marca (TASR) - Pandémia nového koronavírusu stále ovplyvňuje chod Nemocnice Agel Komárno. Zdravotnícke zariadenie nemôže naplno realizovať plánovanú operatívu, hospitalizovaných je stále vyše 20 pacientov s ochorením COVID-19, chýba aj personál, zhodnotil situáciu v nemocnici jej riaditeľ Miroslav Jaška.



Stále pribúda pomerne veľa chorých, postup k lepšiemu v prípade hospitalizácii zaznamenávajú komárňanskí zdravotníci len pomaly. Dôležité je, že je podstatne menej úmrtí z dôvodu nového koronavírusu, poznamenal riaditeľ.



Aktuálne sa zdravotníci starajú o 24 pacientov s novým koronavírusom. Z nich 13 leží na kyslíkovom lôžku, šesť je suspektných, dvaja sú umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti a stav troch si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. „Museli sme prijať rozhodnutie, že pacienti s COVID-19 budú umiestnení na oddelení dlhodobo chorých, ktoré je kompletne reprofilizované. Suspektní pacienti sú sústredení na internom oddelení. Je to z dôvodu, aby sme mohli realizovať bielu medicínu a plánované výkony,“ potvrdil Jaška.



Vzhľadom na vojnu na Ukrajine do nemocnice začínajú prichádzať už aj prví ukrajinskí pacienti. Na pediatrickej ambulancii vyšetrili 10 detí pred nástupom do materskej a základnej školy, na gynekológii ošetrili dve pacientky, ale nie rodičky. Hospitalizáciu nevyžadoval ani jeden pacient. Ukrajinskí pacienti majú zatiaľ nárok na neodkladnú, čiže akútnu zdravotnú starostlivosť.