Parkovisko pri bazilike v Komárne uzavreli, dôvodom je uznesenie súdu
Autor TASR
Komárno 29. januára (TASR) - Parkovisko pri Bazilike sv. Ondreja v Komárne je uzavreté. Dôvodom je uznesenie Okresného súdu Komárno, ktorým súd nariadil mestu povinnosť zdržať sa prevádzkovania parkoviska pri bazilike v dĺžke 63 metrov a vzdialenosti 8,5 metra od steny stavby, informovala radnica.
Okresný súd Komárno vydal uznesenie v právnej veci navrhovateľa Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno, proti mestu Komárno dňa 15. januára. Opatrenie platí dva mesiace od jeho nariadenia, čiže do 15. marca tohto roka.
Farnosť Komárno mala v minulosti problém so zosuvom snehu zo strechy baziliky, v dôsledku čoho vznikla škoda na odstavených vozidlách. V záujme prevencie a zabránenia vzniku škody na majetku, zdraví a životoch požiadala súd o vydanie neodkladného opatrenia.
Uznesenie súdu nie je viazané na poveternostné podmienky. Povinnosť zdržať sa prevádzkovania parkoviska je dočasná bez ohľadu na aktuálne počasie alebo množstvo snehu na streche.
Mesto sa proti uzneseniu súdu, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie, neodvolalo. Rozhodnutie o podanom odvolaní by pravdepodobne trvalo dlhší čas, ako je samotná dĺžka obmedzenia, zdôvodnil magistrát.