Komárno plánuje zriadiť infolinku k celoplošnému testovaniu

Komárno 26. októbra (TASR) – Mesto Komárno začalo s prípravami na celoplošné testovanie. Vedenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl SR začali s prehliadkou možných priestorov na testovanie v Komárne. Pozreli si miestnosti, v ktorých sa konajú voľby, vo viacerých prípadoch navrhli zmenu.



„Zo strany samosprávy sme mali požiadavku, aby sa podľa možnosti v materských školách netestovalo, ako alternatívu sme navrhli športovú halu, prípadne iné miesta v exteriéri. Takisto v prípade škôl sa prikláňame k testovaniu na väčších priestoroch vonku,“ skonštatoval primátor Komárna Béla Keszegh. Samospráva zabezpečí všetko potrebné na to, aby po skončení testovania boli priestory dostatočne dezinfikované.



Presné informácie a pokyny týkajúce sa celoplošného testovania zatiaľ samospráva nemá. Primátor požiadal ústredný krízový štáb, aby okrem všeobecných pravidiel boli čím skôr k dispozícii aj presné informácie, ktoré sa týkajú hraničných priechodov, aby rodiny a pendleri nezostali v neistote, čo by opätovne spôsobovalo problémy.



Radnica bude po vyjasnení potrebných informácií informovať obyvateľov mesta priebežne. „Okrem internetu budú všetky informácie v súvislosti s testovaním zverejnené v Komárňanských listoch, ktoré dostanú obyvatelia do svojich poštových schránok v stredu (28. 10.) a vo štvrtok (29. 10.). Samospráva plánuje aj zriadenie informačnej linky,“ uviedol primátor.