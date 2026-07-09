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Komárno pokračuje v opravách ciest, práce prinesú dopravné obmedzenia
Po dokončení chodníkov a parkovísk bude nasledovať výmena povrchu vozovky a vybudovanie dvoch vyvýšených miest na prechádzanie (spomaľovacích prvkov).
Autor TASR
Komárno 9. júla (TASR) - Mesto Komárno pokračuje v rekonštrukciách ciest na území mesta. Obnova Komenského ulice sa začala odstraňovaním chodníka, na mieste ktorého budú vybudované parkovacie miesta. Nový chodník vznikne popri plote školy, informovala radnica.
Po dokončení chodníkov a parkovísk bude nasledovať výmena povrchu vozovky a vybudovanie dvoch vyvýšených miest na prechádzanie (spomaľovacích prvkov). Ulica zostane počas prác čiastočne prejazdná, úplná uzávera nebude potrebná.
Od začiatku budúceho týždňa sa začne frézovanie povrchu vozovky ulice Veľká jarková. Následne budú opravené poškodené úseky cesty a položený nový asfaltový povrch. Počas týchto prác bude cesta úplne uzavretá.
Na Slnečnej ulici sa okrem obnovy vozovky zrekonštruujú aj chodníky, vybudovaný bude nový chodník. Súčasťou prác bude aj riešenie funkčného odvodnenia dažďovej vody úpravou sklonu vozovky. Počas realizácie prác bude potrebná úplná uzávera cesty, potvrdil magistrát.
Podľa harmonogramu prác by mali byť všetky tri opravované miestne cesty dokončené do konca augusta. Podľa plánovaného harmonogramu prác bude rekonštrukcia ciest pokračovať od 27. júla aj na Petőfiho ulici od budovy Jókaiho divadla smerom do centra mesta, od 1. augusta na Gazdovskej ulici a od 10. augusta v mestskej časti Malá Iža.
Po dokončení chodníkov a parkovísk bude nasledovať výmena povrchu vozovky a vybudovanie dvoch vyvýšených miest na prechádzanie (spomaľovacích prvkov). Ulica zostane počas prác čiastočne prejazdná, úplná uzávera nebude potrebná.
Od začiatku budúceho týždňa sa začne frézovanie povrchu vozovky ulice Veľká jarková. Následne budú opravené poškodené úseky cesty a položený nový asfaltový povrch. Počas týchto prác bude cesta úplne uzavretá.
Na Slnečnej ulici sa okrem obnovy vozovky zrekonštruujú aj chodníky, vybudovaný bude nový chodník. Súčasťou prác bude aj riešenie funkčného odvodnenia dažďovej vody úpravou sklonu vozovky. Počas realizácie prác bude potrebná úplná uzávera cesty, potvrdil magistrát.
Podľa harmonogramu prác by mali byť všetky tri opravované miestne cesty dokončené do konca augusta. Podľa plánovaného harmonogramu prác bude rekonštrukcia ciest pokračovať od 27. júla aj na Petőfiho ulici od budovy Jókaiho divadla smerom do centra mesta, od 1. augusta na Gazdovskej ulici a od 10. augusta v mestskej časti Malá Iža.