Komárno poskytne dotácie na ochranu životného prostredia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Komárno 19. januára (TASR) - Mesto Komárno poskytne aj v roku 2026 dotácie na projekty, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia. Ako informovala radnica, podnikatelia, ktorí sídlia, alebo podnikajú na území mesta, môžu z fondu primátora získať na svoje projekty grant v maximálnej hodnote 500 eur.

Dotáciu je možné použiť na aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva. Podporené budú tiež projekty na skvalitňovanie životného prostredia v Komárne, na ochranu zelene, jej stanovíšť a biotopov.

Finančná podpora je určená aj na zlepšenie kvality zelene a verejných priestranstiev. Môže sa tiež využiť na výsadbu a údržbu kvetov, kríkov, stromčekov či umiestnenie predmetov zlepšujúcich kvalitu životného prostredia. Slúži aj na odstraňovanie inváznych druhov rastlín, vzdelávanie a výchovu v oblasti životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt. „Žiadosť je možné podať do 31. októbra príslušného kalendárneho roka,“ doplnil mestský úrad.
