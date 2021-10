Komárno postaví nové nájomné byty v bývalej škole v Novej Stráži

Komárno 19. októbra (TASR) – Mesto Komárno postaví 14 nových nájomných bytov. Výstavba bytov vrátane potrebnej infraštruktúry si vyžiada investíciu 750.000 eur. Z tejto sumy hradí 40 percent Ministerstvo dopravy a výstavby SR, zvyšok pokryje mesto z mimoriadne výhodného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, informoval primátor Komárna Béla Keszegh.



Byty vzniknú v bývalej budove školy v Novej Stráži. Škola tam fungovala do roku 2005, odvtedy stojí budova v zanedbanom stave. K príprave projektu bolo potrebné usporiadať právny vzťah k pozemku pod budovou, ktorý bol vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, čo sa samospráve podarilo v minulom roku.



Na dvoch poschodiach by malo podľa projektu vzniknúť sedem trojizbových, šesť dvojizbových bytov a jeden jednoizbový byt. Podlahová plocha bytov sa bude pohybovať od 31 do 69 štvorcových metrov. Vedľa bytovky budú vybudované aj parkovacie miesta a vďaka solárnym panelom bude dom energeticky a ekologicky efektívny s nízkymi režijnými nákladmi. Väčšina bytov bude mať aj terasu.



Podľa projektu by výstavba bytovky mala trvať 18 mesiacov, pravdepodobne však bude ukončená do jedného roka, skonštatoval primátor. Podľa jeho slov samospráva už pripravuje projekty aj na ďalšie nájomné byty.